Planene om en ny europeisk superliga har skapt bølger i toppfotballen. Noe er klart, men mange spørsmål er fortsatt ubesvart om prosessen.

– Hvem skal delta?

– 15 faste klubber er planlagt med, tolv allerede klare: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England. Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania. Inter, Juventus og Milan fra Italia. De er sikret plass uansett resultater og har permanent deltakelse. I tillegg skal fem klubber kvalifisere seg for hver sesong. Det er uklart hvilke kriterier som legges til grunn for at disse kommer med.

– Hvem leder organisasjonen?

– Real Madrid-president Florentino Pérez blir styreleder og har Andrea Agnelli (Juventus) og Joel Glazer (Manchester United) med seg som nærmeste støttespillere.

– Når kan ligaen starte opp?

– Klubbene ønsker å gå i gang «så fort som mulig». Det er uklart om det kan bety allerede høsten 2021.

– Hvor mange kamper blir det?

– Det skal spilles i to grupper med ti lag i hver. Det gir garantert 18 kamper per lag. De tre beste i hver pulje er sikret plass i kvartfinalen. Firerne og femmerne spiller så om de to siste plassene i første cuprunde. Turneringen er planlagt avviklet i perioden september-mars hver sesong.

– Når spilles kampene?

– Midtukekamper med unntak av finalen som spilles i helg.

– Hva er de økonomiske rammene?

– Cirka 37 milliarder kroner skal i første omgang fordeles. Det betyr cirka 2,5 milliarder til hver av de 15 «faste» klubbene. Det er nesten tre ganger mer enn hva vinneren av mesterligaen i 2020 mottok fra Uefa.

– Hva betyr en ny europeisk superliga for Uefas Champions League?

– Den vil få et kraftig B-stempel dersom de 20 beste klubbene i Europa hopper av og går for superligaen. Det vil også gjøre at TV-inntektene faller for mesterligaen.

– Hvordan har Uefa reagert på planene?

– Uefa har fordømt prosjektet: «Vi vil vurdere alle tilgjengelige tiltak, både juridiske og sportslige, for å hindre at dette skjer. Fotball er basert på åpne konkurranser grunnet i sportslige meritter, og det kan ikke være annerledes», skrev Uefa i en pressemelding søndag.

– Hva sier utbryterklubbene?

– De er offensive og ser på nyvinningen som et viktig og riktig skritt. «Dannelsen av Super League kommer i en tid der den globale pandemien har akselerert ustabiliteten i dagens økonomiske modell for europeisk fotball. I en rekke år har vi hatt et mål om å forbedre kvaliteten og intensiteten i eksisterende europeiske turneringer, og å skape et format der toppklubber og -spillere kan konkurrere regelmessig», skriver klubbene i en pressemelding.

(Kilder: Uefa, The Times, BBC og DPA)

