FN advarer at verden er i ferd med å gå tom for tid til å håndtere klimakrisen, og slår fast at coronapandemien ikke har bremset klimaendringene.

2021 må bli handlingens år når det kommer til å beskytte folk mot effekter av klimaendringene. Det konstaterer FN, i forbindelse med at klimatoppmøtet går av stabelen torsdag og fredag,

Møtet skjer på initiativ fra USA og president Joe Biden. Det dreier seg om et globalt nettmøte der mer enn 40 land deltar.

Mandag slapp Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) sin årlige rapport om klimaets tilstand. Der bekreftes det at 2020 var et av de aller varmeste årene noen gang. Videre heter det at konsentrasjonen av klimagasser fortsatte å øke til tross for pandemiens påvirkning på den globale økonomien.

