Frogner er i opprør etter at Miljøetaten i Oslo fjerner parkeringen og bygger sykkelfelt i Gyldenløves Gate.

Gyldenløves Gate ble anlagt i 1879, og er oppkalt etter Statholder Ulrik Fredrik Gyldenløve (1638–1704). Den går fra Frognerparken nesten helt ned til Slottet. Det er en bred gate med høye skyggefulle trær, og den har også en ridesti i midten med trær på begge sider. Den blir bevart, men gateparkeringen skal bort.

Det er bare boliger i Gyldenløves Gate, og nå mister de muligheten for å parkere i nabolaget. Det har skapt konflikt.

Natt til lørdag har en eller flere personer revet av anleggsplanker og skrevet «Lan må gå» med de i ridestien.

Det har vært sterke protester, anleggsarbeiderne har måtte ha politibeskyttelse, det opplevde naboene som en maktdemonstrasjon fra Miljøetaten. Frogneropprøret har utpekt byråd i Miljøetaten Lan Marie Berg fra Miljøpartiet de Grønne som ansvarlig. De mener at hennes plan om å gjøre Oslo til en sykkelby er årsaken til at de ikke kan lenger parkere.

Avisa Oslo skriver at de fikk tips av en nabo, hun oppdaget teksten «Lan må gå» skrevet med planker.

– Det er kanskje litt voldsomt å kalle det hærverk, men det har også vært en del aksjoner i gata tidligere, sier tipseren og forteller at skilter har blitt dekket til med laken og elsparkesykler lagt ut som hindre i sykkelfeltet.

Byråd Lan Marie Berg sier til Avisa Oslo at hun ikke er kjent med saken, men hun vil heller ikke kommentere den.

– Vi støtter selvsagt ikke at noen ødelegger noe som helst. Når det er sagt så forstår jeg at folk er frustrerte, sier Helene Ree Ruden, leder i Fremtidens Frogner velforening. De har markert seg som motstandere av sykkelveien i Gyldenløves gate.

Ruden sier at Gyldenløves Gate er «helt død» etter at sykkelveien ble bygget.

– Det er ingenting her – ingen syklister. Det er ikke en naturlig sykkelåre, som vi har sagt hele tiden. Hadde byrådet gjort en konsekvensutredning, hadde ikke sykkelstien gått gjennom her. Jeg er ikke imot å legge til rette for sykkel, men det blir for dumt å svi av så mye penger på symbolpolitikk, sier leder i Fremtidens Frogner velforening.

