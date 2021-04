annonse

Påstandene om strukturell og systematisk rasisme og diskriminering mot ikke-hvite florerer i medier Vesten over. Dermed blir også de unge «woke». Sist ute er en jente (14) som Aftenposten slipper til i SiD-spaltene.

«Hvorfor er det sånn at noe så kjent [som Donald Duck] fortsatt ikke klarer å være inkluderende?» spør Linda (14).

– For mange har Donald-bladene vært en stor del av barndommen. Jeg har selv vokst opp med Donald. Da jeg var mindre, la jeg ikke merke til dette, men i senere år har jeg lagt merke til noe som plager meg. Hvorfor er det så lite mangfold i Donald-bladene?

Bare hvite mennesker

Linda reagere på at nesten alle dyrene i Donald-bladene «er blitt gjort om for å ligne hvite mennesker. Langbein, politimester Fiks, nabo Jensen, B-gjengen, Svarte-Petter, Skaftetryne, Klara Ku, Klaus Knegg og Inspektør Olsen er alle eksempler på kjente karakterer som er hvite,» skriver hun.

Men ikke nok med det: «I tillegg til dette er nesten alle bakgrunnskarakterene i bladene også hvite i huden. Jeg har kanskje sett maks ti bakgrunnskarakterer med mørkere hud eller mer asiatiske trekk. Det har vært mer i de nye bladene,» kan hun fortelle.

De få gangene det faktisk er karakterer som ikke er hvite, kan hun berette, er når Donald og guttene er på en kinesisk restaurant. Da er det tegnet noen av karakterene med mer asiatiske trekk.

Linda har ikke svaret på dette mystereiet selv, så det er derfor hun henvender seg til Aftenpostens lesere:

– Jeg har ikke hørt at noen har snakket om eller påpekt dette før, så derfor skriver jeg dette innlegget. Hvorfor er det sånn at noe så kjent som Donald Duck og co. fortsatt ikke klarer å være inkluderende?

Linda forteller videre at hun sendte en e-post til Donald/Egmont om dette problemet og spurte om hva som var grunnen til det. «I skrivende stund har jeg ikke fått noe svar,» avslutter hun.

– Ideologisk idioti

Aftenposten har åpnet kommentarfeltet i denne saken, og noen svar har Linda allerede fått.

– Det blir ikke lett dette. Hva om B-gjengen ble en en pakistansk ungdomsgjeng? Eller at Onkel Skrue ble en and med jødiske trekk og fortsatt var gjerrig og flink med penger? For ikke å snakke om Spøkelseskladden og hva han kan minne om hvis han ble en kvinne. Jo mer vi gir etter for woke-kulturen, jo mer stigmatiserende vil ting bli. Vi må ikke slenge oss på denne bølgen av ideologisk idioti, skriver Erlend Gjestrud.

– Det morsomste jeg har lest på lenge! Men Snipp og Snapp er jo brune, og Pluto er gul. Selvsagt har en god del å gjøre med svart-hvitt-tegneserier og begrensninger i fargetrykk den gang. Selv da jeg var liten kom Donald-pocketene ut med annenhver dobbeltside i farger og annenhver i svart-hvitt. En grå Donald ville tatt seg dårlig ut. Også rent historisk må man anta at hovedlesergruppen til Disneys tegneserier var lyshudete amerikanere. Dessuten var amerikanske tamender av den hvite sorten.

– Jeg synes ikke man skal endre noe på dette. Det blir å tukle med barns glede for den politiske korrekthetens skyld. Ingen av karakterene er særlig forbilledlige heller, kanskje med unntak av Mikke Mus (som jo er mest svart). Etter mitt syn er Disneys karakterer i stor grad en parodiering av det vestlige samfunnet. Du er velkommen til å lage en politisk korrekt tegneserie med «korrekte» farger! skriver Lars E Hansen.

– Besserwissere

Men ikke alle liker den noe muntre og satiriske tonen i kommentarfeltet. Yousif Mahmud Razvi skriver følgende:

– Så utrolig mange besserwissere i denne tråden! Jøye meg. Innlegget er skrevet av en 14 år gammel pike. Ikke det at alderen har så mye betydning i denne sammenhengen. Hun er ikke upåvirket av det som skjer rundt henne og stiller spørsmål ved ting. Med andre ord, hun undrer seg og vil vite mer. Samtidig viser hun engasjement og interesse for et svært viktig tema. Det synes jeg er fint fordi ungdommer ofte blir kritisert for å være for opptatte av materielle ting, å være populær osv. Her er det en person som tydeligvis tenker og reflekterer. Hun gir så uttrykk for sine tanker og meninger ved å skrive et innlegg og blir så møtt med latterliggjøring. Wow!

– Da er det så smått utrolig hva slags svar en god del i denne tråden klarer å lire av seg.

– Jeg synes at hun stiller viktige spørsmål og hun bør få saklige svar med gode argumenter. Svar som belyser, nyanserer og skaper merforståelse. Ikke minimer henne ved å plassere henne i en bås. Å undre, reflektere og tenke er nettopp det vi trenger mer av for å skape en bedre verden. Og ungdommen er fremtiden. Ikke en gjeng med besserwissere som latterliggjør temaet og forfatteren, skriver han.

