Eksperter har konstatert at politimannen som døde etter kongresstormingen, ble rammet av slag og døde av naturlige årsaker.

Brian Sicknick ble skadet da han forsøkte å forsvare Kongressen i Washington mot ekstremistene som stormet bygningen 6. januar.

Han var blant fem personer som døde etter opptøyene.

Etterforskere trodde først at han var blitt slått i hodet med et brannslukkingsapparat. Senere trodde de at han kunne ha pustet inn et kjemisk stoff, muligens pepperspray.

At det nå slås fast at han døde av naturlige årsaker, betyr at det kun var medisinske årsaker til dødsfallet, skadene bidro ikke.

