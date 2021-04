annonse

NTB melder at Egypts innenriksdepartement sier de har drept tre personer mistenkt for terror i Sinai etter drapet på en koptisk kristen mann og to andre.

En gruppe med bånd til IS påtok seg ansvaret for drapet på en koptisk kristen mann og to andre personer i Sinai i Egypt tidligere mandag.

De tre antatte militante ble drept i en skuddveksling med egyptiske sikkerhetsstyrker. Styrkene skal etterpå ha funnet et selvmordsbelte og en håndgranat. De fortsetter å lete etter flere mistenkte.

Likvideringen av den 62 år gamle mannen ble vist i en 13 minutter lang video som gruppen sendte ut. En mann skjøt ham på kort hold mens to andre væpnede menn sto ved siden av.

To unge lokale stammemedlemmer ble også drept i videoen.

Et jihadistisk opprør i det nordlige Sinai ble for alvor trappet opp etter hærens kupp mot president Mohamed Mursi i 2013. I 2018 satte den egyptiske hæren i gang en offensiv mot de militante i Sinai.

