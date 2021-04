annonse

En komité som gir Verdens helseorganisasjon (WHO) råd om hvordan pandemien bør håndteres, anser det det ikke bør innføres vaksinekrav ved innreise til land.

Komiteen mener man foreløpig vet for lite om hvorvidt og hvordan covid-19 sprer seg, til at vaksinepass er en god løsning ved internasjonale reiser.

Komiteen fremholder dessuten at slike krav er urettferdige ettersom vaksinene er skjevt distribuert land imellom, og at vaksinepass dermed øker forskjellene mellom mennesker fra ulike land.

Komiteen konstaterer at man er dypt bekymret for skjevfordelingen av vaksiner. Videre mener man at det er lite trolig at pandemien vil være under kontroll før alle land har tilgang til nok vaksinedoser, medisiner og testing.

