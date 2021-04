annonse

Juryen har bestemt seg rapportere Fox News. Avgjørelsen ventes publisert mellomm 1530 og 1530 lokal tid. Det er mellom 2230 og 2330 norsk tid.

Det er den tidligere politimannen Derek Chauvin som står tiltalt for drap.

President Joe Biden har fått kritikk for å ha uttalt at bevisene er «overveldende». Dommeren i saken har advart politikere mot å blande seg inn og har sagt at det kan danne grunnlag for anke.

Det er ventet store demonstrasjoner hvis Chauvin blir frikjent.

