Vil ha fødetilbud og barselomsorg på dagsordenen under valgkampen.

Distriktopprør har lenge vært en av sakene som har preget norsk politikk og mange oppfatter at Solberg-regjeringen har rasert distrikt-Norge. To organisasjoner vil at spørsmålet skal forbli synlig i valgkampen.

– Både Barselopprøret og Bunadsgeriljaen vil at det skal snakkes om fødsel og barselomsorg under valgkampen og i de kommende regjeringsforhandlingene, sier Aïda Leistad Thomassen i Barselopprøret til NTB.

Tirsdag møtte hun Anja Cecilie Solvik fra Bunadsgeriljaen foran Stortinget for å markere starten på et samarbeid mellom de to organisasjonene under valgkampen, skriver nyhetsbyrået.

De to organisasjonene har flere kampsaker: Ingen flere fødeavdelinger legges ned, det skal være nok ressurser på alle fødeavdelingene, og at kvinner over hele landet skal få det barseltilbudet de har krav på.

