Svein Østvik (Charter-Svein) kaller SV et feigt parti etter at de vendte ham ryggen i forbindelse med corona-demonstrasjon.

59 år gamle Østvik har blitt en skyteskive den siste uken etter at han deltok på en corona-demonstrasjon i Oslo der han brente et munnbind. Østvik fortalte medier i ettertid at han mener myndighetene har gått for langt i sin nedstening og restriksjoner.

– Jeg er her i dag for å vise sympati med dem som synes det har gått for langt, det synes jeg også, sa Østvik til VG i forbindelse med markeringen.

Hånet av venner

Mange TV-personligheter ble rasende da de så Østvik kaste munnbindet på bålet.

TV 2-journalist Fredrik Græsvik vendte seg mot sin tidligere venn på twitter og kalte han dum. Det gjorde også TV-kollega Leif Lothe som mente Østvik, og alle som deltok i corona-demonstrasjonen, var idioter som ikke hadde hjerneceller til å forstå teksten i tegneseriebladet Donald Duck.

Men også politikere har vendt Østvik ryggen. Kommunestyret for SV i Asker uttalte til VG at de tok avstand fra Østviks munnbind-brenning.

– Jeg er sterkt uenig med dem som protesterer mot coronatiltakene. Det er jo … Det er unødvendig å forklare hvorfor, uttalte Martin Berthelsen, gruppeleder for Sosialistisk Venstreparti (SV) i Asker kommunestyre til avisen.

Østvik har nå meldt seg ut av SV i protest. I en ny uttalelse til sitt tidligere parti langer han ut mot politikere og kaller de feige.

«Jeg melder meg ut av SV grunnet deres feighet i denne situasjonen vi er i nå. Ingen politikere tør å vise hva de står for, og det gjør det umulig for meg å fortsette», skriver han i en mail til Asker SV, ifølge Nettavisen.

– En menneskerett

Dagbladet har vært i kontakt med 59-åringen som sier han er skeptisk til coronatesting.

– Jeg savner medisinsk grunnlag for denne testen. Bevisbyrden ligger jo her hos helsemyndighetene. Utmeldelser går på at jeg ønsker å være upolitisk i denne tida vi er i nå, fordi det er samhold og rettferdighet som er viktigst i en så betent tid, sier Østvik som også legger til at det er en menneskerett å demonstrere mot corona-nedsteningen.

Corona-demonstrasjonene i Oslo har vokst i omfang den siste tiden. På de første demonstrasjonene kom det rundt 50 personer. De siste ukene har det kommet flere hundre personer som har vist sin misnøye med myndighetenes nedstening av samfunnet.

Demonstrasjonene blir arrangert av Facebook-gruppen «Stop Lockdown: Full gjenåpning av Norge – NÅ» som har over 18 000 medlemmer.

