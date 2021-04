annonse

Det er en mulig, men sjelden sammenheng mellom Janssen-vaksinen og uvanlige blodpropper med lavt antall blodplater, ifølge EUs legemiddelbyrå EMA.

Nytten er imidlertid fortsatt større enn risikoen, ifølge EMA. De understreker at disse typer bivirkninger er sjeldne.

I USA er det ventet en ny vurdering av Janssen-vaksinen fredag. Bruken av vaksinen ble midlertidig stanset i USA 14. april.

Årsaken var at enkelte av de vaksinerte var blitt rammet av blodpropper i kombinasjon med et lavt antall blodplater. Den sjeldne sykdomstilstanden er den samme som er oppdaget hos noen av dem som har fått AstraZenecas vaksine.

En lang rekke land har begrenset bruken av AstraZeneca-vaksinen til mennesker over en viss alder. I Norge er bruken fortsatt midlertidig stanset, mens danskene har droppet vaksinen fullstendig.

EMA har besluttet at de sjeldne blodproppene må regnes som en mulig bivirkning av AstraZeneca-vaksinen. Likevel mener EMA at fordelene ved vaksinen oppveier risikoen den medfører og at den derfor fortsatt kan brukes.

Den amerikanske smittevernrådgiveren Anthony Fauci sa i helgen at han tror bruken av Janssen-vaksinen blir gjenopptatt i en eller annen form i USA. Han holdt muligheten åpen for at vaksinen kun vil bli tilbudt personer i visse aldersgrupper.

Så langt er det rapportert om seks tilfeller av sjeldne blodpropper blant de nesten sju millioner menneskene som har fått Janssen-vaksinen i USA.

I Sør-Afrika er vaksinen blitt gitt til helsearbeidere som ledd i et forskningsprosjekt. Planen er å starte massevaksinering i Sør-Afrika i neste måned, men også her er bruken av Janssen-vaksinen nå midlertidig stanset.