annonse

annonse

Juryen i rettssaken mot Derek Chauvin har funnet den tidligere politimannen skyldig i forsettlig drap.

Derek Chauvin er dømt for alle tiltalepunktene, inkludert forsettlig drap, i George Floyd-saken.

Floyd ble drept i en pågripelse 25. mai i fjor, da Chauvin satte sitt kne på halsen hans i over ni minutter. Floyds rop, «jeg får ikke puste», ble et slagord for demonstrasjoner verden rundt.

annonse

Chauvin var tiltalt for to grader av uaktsomt drap og en grad av forsettlig drap. Han ble dømt på alle punkter.

Det innebærer at retten konkluderer med at Chauvin var klar over at han utsatte Floyd for alvorlig kroppslig skade. Det innebærer ikke at juryen må finne det bevist at Chauvin mente å drepe ham.

Tiltaleposten har en strafferamme på 40 år, de øvrige er på 25 og 10 år.

annonse

Da dommeren leste opp juryens kjennelse brøt det ut jubel utenfor rettsbygningen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474