annonse

annonse

Mener det var galt å trekke pengestøtten til Shabana Rehmans organisasjsojn.

I en rapport til Kunnskapsdepartementet, som behandler klagen på vedtaket i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDis), anbefaler konkursboet at Født Fri sin klage blir tatt til følge, skriver Nettavisen.

Det var Oslo byfogdembete som opprettet bostyret etter at stiftelsen slo seg konkurs tidligere i år. Da ba Kunnskapsdepartementet bostyret om kommentarer i forbindelse med Født Fris klage på Imdis stopp av støtten til Født Fri.

annonse

Ifølge Nettavisen skriver bostyrer, advokat Anne Christine Wettre, at IMDis vedtak bryter med statens prinsipper om forholdsmessighet. Ifølge bostyreren kan ikke de økonomiske uregelmessigheter som ble avdekket i Født Fris regnska forsvare at pengestøtten ble trukket tilbake.

– På bakgrunn av de undersøkelser boet har foretatt så langt i bobehandlingen er det ikke avdekket forhold som gir grunnlag for politianmeldelse. Det er avdekket enkelte kritikkverdige forhold ved at enkelte innkjøp skulle vært Iønnsinnberettet. Boet deler også EY s oppfatning at stiftelsen må forbedre bilagshåndteringen. At kostnadene mangler konkrete underbilag og bare er henvist mot bankavstemming etc. tilsier imidlertid ikke at kostnadene ikke virksomhetsrelaterte. Etter det boet kjenner til forefinnes slike feil i større eller mindre grad i de fleste firmaer i Norge, skriver bostyrer i brevet til IMDi.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474