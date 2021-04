annonse

Ap går nå inn for å utrede jernbane fra Fauske til Trømsø. Dermed ligger det an til flertall med Sp, Frp og SV. Banen vil bli 370 km lang med en estimert kostnad på ca. 130 milliarder. Men NTNU forsker Morten Welde er kritisk.

Welde tilhører forskningsprogrammet Concept, som skal utvikle kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer.

– Dette er sannsynligvis Norges mest ulønnsomme transportprosjekt noensinne. Det gir veldig lite nytte for samfunnet, og i tillegg gir det en rekke negative virkninger for urfolk, natur og klima, sier Welde til NRK.

Han viser til at utredninga fra jernbaneverket i 2019 anslo at overgangen av passasjerer fra fly til tog vil være minimal. Det vil være snakk om noen hundre passasjerer per dag, som er på linje med ei lokal bussrute i en mellomstor norsk by.

Welde mener det er viktigere å ruste opp både Europaveien og fylkesveinettet i Nord-Norge.

– I en situasjon hvor du vil få aldrende befolkning og reduserte oljeinntekter, syns jeg det er vanskelig å forstå at man kan gå inn for denne typen forfengelighetsprosjekt, sier Welde.

Kyst-Norge også mot

Erik Jenssen er journalist i Kyst og Fjord. Han tror ikke fiskerisamfunnene i nord heller jubler for en jernbane.

– I Vesterålen, Lofoten og Senja, som er fiskerisamfunn som genererer mye gods, så tror jeg ideen om å bruke 100–200 milliarder på et sånt samferdselsprosjekt har dårlig klangbunn, sier han.

Jenssen frykter jernbaneprosjektet vil gå ut over andre ting.

