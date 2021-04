annonse

Talkshow-verten sier han gjør sin siste sesong. Det skriver han i et Facebook-innlegg.

– Til høsten er det 25 år siden jeg debuterte som talkshow-vert i Norge, og fra og med 2009 har jeg fått dele utallige minner med trofaste seere både i Norge, Sverige og Finland. Men alt har sin tid, også det som ble Nordens største talkshow. Tidligere i år informerte jeg SVT, TV2 og YLE om at neste sesong med SKAVLAN blir den siste, skriver han.

Skavlan er 54 år.

Han skriver videre at det er mye han kommer til å savne. «Gjestene, selvsagt. Publikum. Seerne jeg kommer i prat med i butikken. Men aller mest den fokuserte profesjonaliteten til medarbeiderne mine, for eksempel natten før en innspilling i New York, over den tolvte kaffekoppen idet en gjest har hoppet av.»

– Så derfor gleder jeg meg litt ekstra til denne høsten, og finalesesongen med SKAVLAN. Den gjør jeg i trygg forvissning om at samtalen fortsetter, også uten meg.

