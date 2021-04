annonse

Det er en målestasjon for luftkvalitet på Alnabru som viser dette.

Ikke siden 2013 har Oslo brutt denne grenseverdien, skriver NRK.

Oslo og Lørenskog brøt denne grenseverdien i fjor. For at en kommune skal bryte grensen må de ha flere enn 30 dager med for høye verdier i løpet av et år. Oslo hadde 35 dager som lå over grensen, Lørenskog 32.

Grenseverdien for svevestøv er 50 mikrogram per kubikkmeter.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg, påpeker at det er snakk om kun en målestasjon.

– Rett ved luftmåleren pågikk det anleggsarbeid i fjor, så det er sannsynligvis en viktig del av forklaringen, sier hun.

Målestasjonen ligger rett ved en stor motorvei, og i områdene rundt motorveiene er det ofte dårligere luft enn andre steder, påpeker Berg videre.

Rådgiver i Miljødirektoratet, Line Merete Karlsøen, legger skylden på været og veiene.

– I fjor var det perioder med tørt vær på våren. Det gjør ofte at svevestøvet kan virvles opp i veibanen. Er det mer nedbør vil svevestøvet bindes mer. Så det er trolig at det henger sammen med vårværet. Det var relativt lave konsentrasjoner i Oslo av fint svevestøv, som er det man ser fra vedfyring. Så det er sannsynlig at det var veiene som var problemet i fjor, sier Karlsøen.

I februar i år så ble det solgt 1 333 biler i Oslo. Av disse så var 715 elbiler, noe som gir en andel på 53,6 %, ifølge Norsk elbilforening.

