Politibetjenter holder “koronakøvakt» utenfor og innenfor politihuset i Lillestrøm.

Resett har relatert til korona-situasjonen fått flere frustrasjonshenvendelser fra polititjenestemenn at de ikke får lov til utføre politiets viktigste oppgaver – nemlig å opprettholde lov og orden og bekjempe kriminalitet, forebygge og forhindre straffbare handlinger samt beskytte borgere og deres lovlydige virksomhet.

Koronavakt

Hver dag benyttes to operative polititjenestemenn som «køvakter» utenfor politihuset i Lillestrøm.

Deres arbeidsoppgaver er primært å sjekke om «kundene» som ankommer politihuset står på listen over hvem som har bestilt time til søknad om blant annet pass, det norske nasjonale ID-kortet eller utlendingsforvaltningen.

Resett er informert om at det er sjelden mange «kunder» kommer samtidig, nettopp fordi man har et bestillingssystem via Internett.

Frustrasjon

Polititjenestepersonene som blir beordret til å utføre ovennevnte «politioppgaver», opplever skuffelser over å ikke få anledning til å utføre et mer fornuftig politiarbeid som er til gunst for befolkningen og samfunnet.

Dette er politifolk som er godkjent innsatspersonell, i og med at de står der bevæpnet med pistol på hofta.

En av dem som kontaktet Resett spør følgende:

«Ettersom det er sånn på Lillestrøm, er det sikkert slik andre steder også. Lurer på hvor mye politikraft som kunne ha vært benyttet ute i gatene til å forebygge gjengkriminalitet osv. som går til dette tullet her».

Polithuset i Ski

Resett tok turen til politihuset i Ski. Der sto det at politistasjonen var stengt som følge av Covid-19 utbruddet. Men hos pass-, ID- og utlendingsforvaltningen i bygningen ved siden av kunne man forhåndsbestille et besøk.

Fikk jobb pga. av Covid-19.

Da jeg åpnet døren og gikk inn i ovennevnte lokaler, ble jeg resolutt stoppet av en svært ung uniformert bevæpnet politimann. Han var høflig og spurte om jeg hadde forhåndsbestilt time. Det hadde jeg jo selvfølgelig ikke.

Nærværende politikonstabel fortalte at hans eneste daglige gjøremål og politioppgaver på ut- og innsiden av politibygget var å kontrollere om de som ankom hadde forhåndsbestilt en avtale om pass- eller ID-kort utstedelse eller en avtale med utlendingsforvaltningen.

På grunn av sykdom, var han i dag plassert på Ski politistasjon. Ellers, var han stasjonert på Grålum (i Sarpsborg), hvor hans daglige jobb tilsvarte den samme han nå utførte i Ski.

Til tross for denne unge politimannen sine daglige særdeles kjedelige gjøremål, var han sjeleglad for at han hadde fått jobb etter Politiskolen – takket være Covid-19 viruset. Han var svært usikker på om han fikk fortsette i sin midlertidige stilling når de restriktive korona tiltakene naturlig kom til å bli avviklet.

Øst-politidistrikt

Resett sendte følgende forespørsmål til kommunikasjonsavdelingen i Øst-politidistrikt.

«Hei!

Hver dag benyttes to operative polititjenestemenn som «kø-vakt» utenfor politihuset på Lillestrøm. Slik jeg har forstått det, er deres eneste oppgave å sjekke at de som kommer står på listen over hvem som har bestilt time til søknad om pass, ID-kort osv. Er det tilsvarende kontroll utenfor andre politihus i deres politidistrikt? Kan dere gi en rask tilbakemelding i så måte?»

Svar

Seksjonssjef, Heidi Vinsrud, ved Forvaltningsseksjonen i Øst-politidistrikt svarte kjapt utfyllende følgende:

«Vi har adgangskontroll ved alle våre publikumsmottak som har tjenester som pass, nasjonalt ID-kort eller utlendingsforvaltning. Det gjelder Lillestrøm, Ski og Grålum.

Adgangskontrollen er iverksatt på grunn av smitteverntiltak ifm. Covid-19. Vi har ikke lokaler som er store nok til å kunne håndtere et stort antall publikum samtidig som smittevernstiltak skal opprettholdes.

Dette er imidlertid tiltak som vil bli avviklet så raskt smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig og vi er tilbake i normal drift».

