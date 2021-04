annonse

Sbanken-kunder er lite fornøyd med DNBs bud på banken.

– Vi fikk et voldsomt rush av kunder den dagen nyhetens sprakk, og så har det roet seg litt de siste dagene. Men siden torsdag har vi gitt ut boliglånstilbud på to milliarder kroner. Hvor mange som takker ja til tilbudet er fremdeles usikkert, sier Torvald Kvamme, direktør i Bulder Bank.

Banken har fra før av utlån på 7,3 milliarder kroner, skriver E24.

– Vi ser at hovedtyngden av kundene kommer fra Sbanken, men blant søknadene er det også en stor andel kunder som kommer fra DNB. Så budet har ført til bevegelighet i DNBs kundemasse også, sier han.

Bulder bank startet opp i 2019.

Konkurransetilsynet

Tirsdag skal DNB og Sbanken for første gang møte Konkurransetilsynet for å snakke om det foreslåtte oppkjøpet fra DNBs side.

– Vårt fokus er om dette oppkjøpet vil påvirke markedet på en måte som går utover forbrukeren, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet til E24.

Ting som kan gjøre at Konkurransetilsynet stopper et salg som dette, kan være at det gir forbrukerne høyere priser, dårligere produkter eller at produktutviklingen stopper, forklarer Nese.

