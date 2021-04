annonse

annonse

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) vil kurse kommuneansatte i strukturell rasisme. Mahmoud Farahmand reagerer.

Men Farahmand påpeker at ulikheter oppstår av en rekke årsaker, men som oftest vil andre forhold trumfe hudfarge og etnisitet. Som eksempel trekker han frem narkomane på gaten.

– Altså, jeg er innvandrer, dermed er jeg automatisk et større offer for sosial ulikhet enn hvite etniske nordmenn? spør han i Nettavisen.

annonse

Les også: Mahmoud Farahmand om SAS-reklamen: Det er underholdende å se hvordan nordmenn unnskylder egen

Farahmand skriver at når man åpner opp for denne mentaliteten, kan vi forvente det kaller elendig funderte debatter og meningsløse konflikter. Han mener at det kun vil medføre at de som virkelige trenger hjelp ikke får det.

– Den amerikanske debatten om hvites iboende privilegier har nå slått røtter i Norge, og slik som i USA er det de mest privilegerte i samfunnet som målbærer disse standpunktene, skriver han, og legger til:

annonse

– Hvites privilegier har blitt et tema også i Norge. Det er ikke lenge siden mange her til lands oppriktig mente at vi var immune mot slike debatter, Norge kom ikke til å rammes av slikt. Vi bodde jo tross alt i samfunn som ikke var preget av sosial ulikhet, slik som i USA.

Les også: Norsk-iraner kritiserer rasismehystieriet – har aldri opplevd rasisme i Norge

Mahmoud Farahmand, som er Høyre-politiker, mener at partiene på venstresiden ønsker å selge inn at ulikhetene i Norge er store.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474