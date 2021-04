annonse

annonse

Ulrikke Torgersen og Nora Selnæs fra MDG vil gjøre det svært vanskelig for folk å fly.

De ønsker å erstatte fly med tog mellom storbyene, forby reklame på fossile flyruter og starte arbeidet med å innføre flykvoter, skriver Nettavisen.

– Vi kan ikke bare sitte å vente på elfly. Fossile fly er en av de mest forurensende transportformene vi har. MDG er de eneste som tør å si at det må bli dyrere å fly mellom de store byene og billigere å ta tog. I 2019 var det 2 millioner flyreiser mellom hjembyen min Trondheim og studiebyen min Oslo, sier MDG-politiker Nora Selnæs.

annonse

Flykvotene skal fungere slik at de som flyr mye skal kunne kjøpe flykvoter av andre som ikke flyr like mye.

– Personlige flykvoter vil gi en mer rettferdig reduksjon i flytrafikken. Det tar hensyn til geografiske og sosioøkonomiske forskjeller. Vi ser at næringslivet klarer å tilpasse seg med mer bruk av digitale møter. Og de som er nødt til å ta fly, og som bor i for eksempel Finnmark vil få flere kvoter og kan kjøpe av de som bor i storbyene, sier MDG-politiker Ulrikke Torgersen fra Rogaland.

Sydenturer er noe MDG-politikerne synes vi bør la være.

annonse

– Vi må først og fremst ha i hodet at vi skal få bukt med klimakrisen. Den vil gjøre livet vanskeligere for folk. Vi må bruke vårt eget land mer, også til ferier. Også må vi bruke mer tog. Vi har lyst til å få til et nattog til Berlin, som gjør at man kan ta en tur til Europa mye enklere, sier Torgersen.

MDG vil heller ikke vente til togtilbudet er bygget mer ut.

– Problemet er at vekslende regjeringer gjennom flere tiår har ikke prioritert jernbanen. Regjeringen har utsatt og utsatt å gjøre noe med det. Men vi har ikke tid til å vente på at hurtigtog blir bygget ut, sier Torgersen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474