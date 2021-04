annonse

Har du en indre drøm om å eie et fengsel?

Da har du muligheten nå. Statsbygg har lagt ut både Arendal fengsel og Hof fengsel for salg, skriver NTB.

For Arendal fengsel må du ut med 8,1 millioner kroner, mens for Hof fengsel som ligger to mil nord for Holmestrand sentrum, er det ikke oppgitt noen prisantydning.

Agder fengsel som ble åpnet i sommer, skal være grunn til at de to gamle fengslene selges.

