annonse

annonse

Politikere som alltid legger skylden for folks problemer på strukturer i samfunnet gjør de «marginaliserte» gruppene en bjørnetjeneste.

I disse dager er det ikke uvanlig at personer i samfunnsdebatten påberoper seg en offerrolle, basert på en eller annen gruppetilhørighet med ytre markører, og alt annet enn personlig karakter. Mye av det de sier handler om én ting; klaging og syting om hvor forferdelig det norske samfunnet er, og hvordan «hvite menn» konspirerer og undertrykker andre.

Livet er ikke enkelt. For noen er det enklere enn det er for andre, og slikt går på tvers av kjønn, etnisitet og legning. Når man utdeler status til folk, og karakteriserer folk som privilegerte fordi man har tatt en blikk på vedkommendes hudfarge, så er det livsfarlig. Det er slike tanker som ledet til holocaust og slikt tidligere.

annonse

Ikke skyld på samfunnet

Noen av oss har riktignok hatt litt dårligere utgangspunkt enn andre. Men selv da er det absolutt ikke spesielt lurt å legge skylden på samfunnet. Så lenge man lever i et land der rettigheter og friheter er på plass, så lenge man har et vern og mulighet til å leve livet sitt som man vil, så er det først og fremst seg selv man må jobbe med for å kunne oppnå tilfredshet. Man kan ikke bare skylde på samfunnet hele tiden. Og de som legger opp til slik offerretorikk, som en del politikere på venstresiden gjør, yter de «marginaliserte» en stor bjørnetjeneste.

Dessuten er det noe med det at man blir det man tenker at man er. Hvis du tenker at du er en taper som har samfunnet mot deg, og at det ikke spiller en stor rolle hva du selv gjør, fordi samfunnet er sexistisk, rasistisk eller hva nå enn, da blir man en sint og bitter taper til slutt.

annonse

Privilegerte politikere

Det er dessuten ganske underlig at politikere i Arbeiderpartiet, for eksempel Kamzy Gunaratnam, benytter seg av dette språket. De kan umulig tro på det selv. Her snakker vi om godt betalte individer i komfortable stillinger, som nyter stor innflytelse på det norske samfunnet. Det blir nesten komisk når man likevel ser på seg selv som marginalisert. Det må være rart å høre det som uføretrygdet, eldre mann av etnisk norsk bakgrunn. Kanskje til og med veldig provoserende.

Hadde Kamzy vært der hun er om hun hadde vært etnisk norsk? Det er faktisk fullt mulig at hennes bakgrunn har utgjort en positiv forskjell for henne. Jeg er egentlig ganske sikker på at min egen bakgrunn har vært et pluss for meg, og det krever litt å innrømme det.

Jeg synes det er viktig å være en motvekt til all denne offerkulturen. Jeg er ikke et offer. Jeg er ikke svak. Og jeg er så utrolig heldig som er født i Norge, hvor jeg har fått den hjelpen jeg har trengt, og hvor jeg har kunnet leve fritt, være meg selv, og utfolde meg. Her er jeg beskyttet. Her er jeg elsket. Her har jeg frihet, og et hav av muligheter.

Jeg har sett hvor mye kjærlighet og godhet som eksisterer i dette landet, ikke minst etter at jeg begynte å delta i offentligheten, og stod åpent frem med min historie. Svartmalerne på venstresiden tar så utrolig feil. Norsk høyreside er proppfull av toleranse, av klokskap, og evne til å se folk som individer, snarere enn som representanter for grupper.

Vi er alle privilegerte, alle norske borgere. I motsetning til i en del andre land så har vi alle en reell sjanse til å klare oss godt. Samfunnet stiller som regel opp for oss, i stedet for å legge hindre. Det er døde og levende nordmenns fortjeneste at det er slik. Vi må ta vare på deres arvegods. Vi må kjempe for å bevare. Og den kampen begynner med takknemlighet.

annonse

Jeg er så utrolig takknemlig. For Norge. Og for så mange av dere der ute.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474