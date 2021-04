annonse

Et restaurert fly fra andre verdenskrig fløy som del av et flyshow i Florida lørdag, da det måtte nødlandes i havet.

Vitner filmet hendelsen, da flyet, et enmotors TBM Avenger-fly, sakte gikk inn for landing like over hodene på strandgjengere i Florida, i forbindelse med Cocoa Beach Air Show sist lørdag. Flyet landet i det grunne sjøvannet like ved stranden.

– Det så ut som (piloten) fløy ned i siste øyeblikk og unngikk noen tilskuere, fortalte vitnet Melanie Schrader til Florida Today.

– Det var mange folk i vannet, og da så jeg ham på toppen av flyet. Det så ut som om han var OK.

Mekanisk problem

Talspersoner for Cocoa Beach Air Show har i en uttalelse slått fast at flyet hadde et mekanisk problem, og at redningspersonell var på vakt under nødlandingen. De kunne også opplyse at ingen ble skadet under hendelsen.

Den amerikanske marinen benyttet TBM Avenger som et torpedo-bombefly under andre verdenskrig.

Etter at flyet ble pensjonert fra marinen ble det brukt i US Forestry Service til brannslukning i USAs skoger.

Videoklipp av hendelsen i Florida ble filmet og lagt ut på Twitter.

It is painful to see a vintage TBM Avenger go down, but the pilot did well to safely ditch the plane after experiencing a mechanical issue while performing at the Cocoa Beach Air Show yesterday. The Avenger had only been flying for a year after undergoing an 18-year restoration. pic.twitter.com/2GtkCblv11 — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) April 18, 2021

Air show pilot makes emergency landing in the sea off Cocoa Beach, Florida. No injuries reported. https://t.co/XpBUEdDnik pic.twitter.com/0Fgv9d1dy5 — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) April 18, 2021

