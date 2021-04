annonse

To personer døde da en selvkjørende Tesla krasjet inn i et tre i Texas. Politiet sier de aldri før har sett noe lignende.

Flere amerikanske medier meldte søndag at nødetatene i Houston Texs måtte rykke ut etter at de fikk meldinger om en eksplosjon i skogen. En Tesla hadde kjørt inn i et tre og begynt å brenne. Den selvkjørende bilen skal ha sviktet i en sving.

To personer var inne i bilen og politiet er sikre på at ingen av dem satt i førersetet.

– Våre foreløpige undersøkelser viser at det ikke satt noen bak rattet på kjøretøyet. Vi er 99,9 prosent sikre på dette, opplyste politiet til media etter at de fant to personer døde i bilen.

100 000 liter vann

Texas-politiet ble overrasket over at bilen brant i hele fire timer.

– Våre politibetjenter har aldri opplevd en bilkrasj som denne. Normalt når brannvesenet er på plass så har de brannen under kontroll på få minutter. Men dette pågikk i nesten fire timer, fortalte en politibetjent til nyhetskanalen KHUO 11.

Ifølge den lokale TV-kanalen skal over 100 000 liter vann ha blitt brukt til å slukke brannen.

Teslas grunnlegger Elon Musk twitret at det å kjøre med autopilot-systemet på Teslaene er tryggere enn å kjøre uten.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2021

