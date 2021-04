annonse

annonse

Tidligere visepresident under Jimmy Carter, Walter Mondale, er død, 93 år gammel.

Mondale, som var av norsk avstamning med forfedre fra Mundal i Sogn, døde i sin hjemby Minneapolis mandag, skriver NTB.

Han var senator for Minnesota før han ble valgt til visepresident i 1977. Mondale stilte som Demokratenes presidentkandidat mot Reagan i 1984, men gikk på et av tidenes verste valgnederlag etter at han fortalte velgerne at de måtte vente skatteøkning om han vant.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474