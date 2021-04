annonse

«Mange i innvandrermiljøene i Kristiansand er redde for koronavaksinen, de stoler ikke på myndighetene og de tror ikke på Covid-19.» Det skriver Fædrelandsvennen.

Kristiansand har slitt med Covid-19 utbrudd i Hellemyrblokka, som har mye innvandrerbefolkning. Kommunen arrangert derfor et digitalt informasjonsmøte på fredag.

Til stede var blant annet representanter fra Eritreere for rettferdighet, integrering og trygghet (ERIT), det syriske miljøet, det tsjetsjenske miljøet, Razem=Sammen fra det polske miljøet, Forum For Integrering Og Dialog Agder (FIDA) og Somalisk kvinneforening.

– I innvandrermiljøene er det mange som ikke tror på myndighetene, fordi det er det vi er vant med fra der vi kommer fra. Der sier myndighetene en ting, men gjør noe annet. Derfor blir det under koronapandemien nå mye feilinformasjon, rykter og konspirasjonsteorier i innvandrermiljøene om korona og vaksinen, sier Wafaa Al-Heiri som er kulturtolk og styremedlem i Almustafa kultursenter.

– Mange innvandrere følger ikke med på nyhetene, de diskuterer heller på gata eller andre steder der man møtes. Da blir det mye feilinformasjon. For eksempel sirkulerer det nå en liten film som forteller at det er uansvarlig å ta vaksinen, fortsetter sier Wafaa Al- Heiri.

– I vårt miljø er det mange som hører forskjellige ting, som man sier videre uten at man vet at det er riktig. Noen sier at vaksinen er farlig, fordi det har de hørt, sier Maryan Nur Akubar, som er leder av Somalisk kvinneforening.

Stoler på sine egne

– Hvis man for eksempel får en arabisk eller arabisktalende lege som jobber i Norge til å fortelle – på vårt språk – så lytter vi. Polakkene sier også det samme – de ønsker informasjon på sitt språk – gjerne fra medisinsk fagpersonell fra eget hjemland. Men også norsk fagpersonell er troverdige. Vi trenger noen med faglig tyngde som kan forklare at slik er det, mener Wafaa Al Heiri.

Kommunen bekrefter

– Det er mye bekymring i miljøet. Det er bekymring om at vaksinen på grunn av rask utvikling er risikofylt, og man lurer på hva som er best; å ta sjansen på Covid-19 eller å ta vaksine? Det sier rådgiver for flerkulturell dialog i Kristiansand, Kim Henrik Gronert.

Også Folkehelseinstituttet var tilstede på det digitale møtet.

