Johnson & Johnson opplyser at de starter opp igjen utrullingen av sin Janssen-vaksine i Europa, etter at EMA ga et betinget grønt lys tirsdag.

Etter at EUs legemiddelbyrå EMA tirsdag ba om at risikoen for bivirkninger med blodpropp og lavt antall blodplater skulle føres opp i pakningsvedlegget, gjenopptas utrullingen, opplyser selskapet.

Produsenten skriver at den vil oppdatere pakningsvedlegget slik EMA ber om.

EMA konkluderte med at vaksinens nytteverdi er større enn risikoen for sjeldne bivirkninger.