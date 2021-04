annonse

annonse

Jeg googlet ordet «klimafornekter», og fant ut at det er en som ikke stoler helt på teorien om menneskeskapte klimaendringer.

Albert Einstein kom med relativitetsteorien: E=mc2. Den har blitt bekreftet, som er vanlig med bestående teorier. Men det eneste sikre man kan gjøre med teorier, er å avkrefte. Betyr det at de som ikke stoler helt på bekreftelsene av: E=mc2 – er relativitetsfornektere?

Det er flere årsaker til at noen velger å bli fornektere. En ting som skaper fornektelse er når det blir hallelujastemning over en teori og at de kappes om å være mest mulig enig. Om de da også begynner å lage nye utrykk som skal sette ord på deres følelser, blir det ytterligere suspekt. Ut av skyldbegrepet «skam» har det kommet en rekke nye ord, slik som «kjøttskam», «solskam» og ikke minst «hytteskam». En skal føle skam for å dra på hytta.

annonse

Les også: «Solskammens oppfinner Eivind Trædal begynner klagesangen tidlig i år»

Skepsis er truende

Følelsesmennesker får et bankende hjerte til det de blir fortalt. De er født slik. Får de høre at kloden koker, så tror de på det og at de som taler imot er fornektere, eller kjettere som bør steinest. Kloden koker har blitt en religion der klimagudens veier er uransakelige.

annonse

En teori har blitt hellig

Åpner man en avis eller slår på tv, blir en fortalt at forskere hevder at kloden koker. Kan det være at vitenskap har blitt politisert? Det mener professor emeritus Nils Roll-Hansen. Han er vitenskapshistoriker, og han sier at mye forskning er blitt nær knyttet til politiske formål og har tatt preg av dem. Som eksempel trekker han frem Cicero – Senter for klimaforskning, der tidligere SV-leder Kristin Halvorsen er direktør. Dette instituttet ble opprettet av den norske regjeringen i 1990, de har 70 ansatte og dominerer norsk samfunnsvitenskapelig klimaforskning.

Roll-Hansen skriver videre at et argument går igjen i den norske klimadebatten: Dette må vi gjøre for å oppfylle Parisavtalen. Problemet er bare at Parisavtalen ikke lar seg oppfylle, sier han, og legger til at det er en ganske liten mulighet for Norge kan klare sine forpliktelser.

Politikere jobber for å bli gjenvalgt, og av den grunn er klima viktig. Det er et emne de kan snakke om i enkle og følelsesladde ord som griper om hjertet og skaper en angst, en klimaangst for fremtiden. Temperaturstigningen kommer ut av kontroll, og økosystemet vil kollapse. Så kommer havet til å stige og legge byer under vann. Dernest lyder det et horn, og så kommer det en ulv som sluker oss alle.

Les også: Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H) fnyser av forskerne som ikke fant presseetiske overtramp hos Resett

annonse

Klimarealistene har sendt ut boken «Motvekt – Fakta om klima» til landets ordførere

Boken er skrevet av den amerikanske geologen Gregory Wrightstone. Han arbeider som «Expert Reviewer» for FNs klimapanel (IPCC), og er direktør for CO2 Coalition, en organisasjon som tror at økt CO2 har mange fordeler. Boken er oversatt av biolog Mørten Jødal. Han har publisert 14 artikler i Resett.

Boken har blitt anmeldt i Resett av Petter Tuvnes. Han skriver blant annet: «Boken er suveren når det gjelder å vise fakta om klimaet til klimahysterikere».

Men en åpen debatt passer ikke Høyres stortingsrepresentanter Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen. De har valgt kloden koker som valgflesk og ser en trussel i boken «Motvekt – Fakta om klima». Som reaksjon har de skrevet åpne brev i lokalaviser, blant annet til ordføreren i Alta: «I disse dager får du som er ordfører i Alta kommune en bokgave fra organisasjonen «Klimarealistene». Denne «gaven» bør du takke nei til,» skriver de.

– Forskjellen er at menneskelig aktivitet de siste 100 årene bidrar til et enormt hopp i CO2, som naturen ikke klarer å «fordøye», og endringene vil dermed komme raskere og bli mer dramatiske, skriver Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen i Altaposten, og sier at innholdet i boken er feil:

– Dette er bare et lite knippe av de feilaktige påstandene i boken. Vi oppfordrer deg derfor til å enten sende den tilbake, eller lese nøyaktig, med forsiktighet og å sjekke referansene. Denne debatten er for viktig til å basere seg på fiksjon – den må baseres på fakta,

Les også: Høyre-stortingsrepresentanter starter klimanettverk

Sivilingeniør Geir Hasnes skriver i Resett at Lene Westgaard-Halle og Tom-Christer Nilsen leder for tiden i konkurransen om det mest stupide politikerutsagn noensinne, og har nettopp klatret til topps på pallen etter sitt fantastiske avisutspill om Klimarealistenes planlagte bokgave til norske ordførere.

– Westgaard-Halle og Nilsen skal få noen boktips her til hvordan de heller skal gå frem dersom de ønsker at bøker ikke skal leses, skriver Hasnes, og anbefaler en bok på det varmeste:

– De og deres kumpaner på Stortinget kan gjøre som i Ray Bradburys Fahrenheit 451. Tittelen peker på antallet grader hvor papir brenner. Det er en hjerteskjærende roman hvor et spesielt brannvesen sporer opp og brenner bøker i privat eie etter at styresmaktene har forbudt bøker.

Les også: Høyrepolitikere advarer mot klimaskeptisk bok: – De lyver, sier forfatteren

Det er ikke mangel på innholdsrike rapporter og storslåtte planer

Og ikke minst internasjonale avtaler slik som den Paris. Alle land lover å kutte og politikere skryter av våre forpliktelser. At norske politikere tror på det selv kommer nok av manglende livserfaring. De har aldri hatt en jobb, de ser på politikk som en yrke, der de sitter i møter og planlegger alt vi bør gjøre. Det er slik de kommer seg opp og frem. Så de kan få seg FN-jobber. Klimaminister Sveinung Rotevatn er bare en yngre utgave av Erik Solheim.

annonse

Det er vel bare politikere uten praktisk erfaring som innbiller seg at hele verden skal halvere utslippene på ni år. Verden er sammensatt av veldig mange land med motstridende interesser, og ikke minst intensjoner. Verdens største forurenser, Kina, vil ikke engang fortelle hvor viruset kom fra, det som har satt hele verden i fengsel.

Tror våre politikere på at Kina kommer til å kutte, egentlig?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474