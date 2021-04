annonse

– Noe stinker ved denne saken.

– Politikk kan være stygt. Historien om knusingen av Shabana Rehman og hennes organisasjon Født Fri, ser ikke pen ut, skriver Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim på Facebook, etter at etter at konkursboet til Født Fri anbefaler at organisasjonens klage på vedtaket om å frata dem statssøtten tas til følge

Helgheim viser til at det var Venstre som i 2017 inviterte og utpekte Shabana Rehman til å lede organisasjonen. De hadde ikke en gang spurt henne i forkant da hun foran et samlet pressekorps fikk «oppdraget» av Abid Raja og Trine Skei Grande.

Han mener de to Venstre-politikerne på «svært uvanlig og uryddig vis» sørget for penger til en organisasjon som ikke enda var opprettet.

Men etter at kameraene var skrudd av og Abid Raja hadde spist bløtkake på TV, ble Rehman overlatt til seg selv med et svært tungt ansvar, en ny organisasjon og masse penger hun aldri hadde bedt om.

Slagkraftig

Likevel tok Rehman på seg oppdraget, som var å jobbe imot sosial kontroll og undertrykking av kvinner i muslimske miljøer.

– Dette kunne Shabana mye om. Å drive en organisasjon kunne hun ikke like mye om, understreker Helgheim, som viser til at den profilerte standupkomikeren, islamkritikeren og dyrevennens organisasjon raskt ble slagkraftig og direkte. Født Fri tok ifølge Helgheim tak i «problemer i muslimske miljøer, på en måte som slett ikke alle tør».

På rekordtid

– Shabana ble upopulær i forskjellige miljøer, skriver Helgheim og viser til at det etter hvert kom det varsler på driften og t ble satt i gang en svært hurtigarbeidende granskning «som på rekordtid» konkluderte med flere grove brudd på god organisasjonskultur og at pengene som organisasjonen hadde mottatt, hadde blitt brukt feil.

– Shabana Rehman sto igjen alene som syndebukk. Vi kan ikke se bort fra at dette var til stor glede for de kreftene som Shabana Rehman var gitt i oppdrag å bekjempe. Ingen av Venstre-politikerne som etablerte stiftelsen ville lenger snakke med henne. Granskningsrapporten fra Ernst & Young har senere fått krass kritikk av andre eksperter. Jeg har selv lest gjennom den og ser at det er kritikkverdige forhold, men langt fra alvorlige forhold, skriver Helgheim, som viser til at nå har også konkursboet gått gjennom regnskapene, og mener det var feil å stanse støtten.

– De konkluderer slik jeg også gjorde. De kritikkverdige forholdene er i stor grad av bagatellmessig karakter og noe du vil finne i de fleste bedrifter.

Han mener det kan synes som noen hadde stor interesse av at Ernst & Young skulle slå på stortromma i kritikken av Født Fri.