Årsaken til Andersens anklager er at Regjeringen vil lovfeste at mindreårige asylsøkere i alderen 15 til 18 år skal ivaretas av UDI og ikke barnevernet.

– Nå har regjeringen tenkt til å lovfeste menneskerettighetsbruddene sine. Det er nedslående, sier Karin Andersen til Vårt Land.

Hun mener det dreier seg om forskjellsbehandling:

– SV har foreslått flere ganger at alle barn i Norge skal ha rett til samme omsorg når de kommer inn til landet. Det står i Barnekonvensjonen, og Norge plikter å følge den.

Andersen hevder det handler om et omsorgstilbud som er snudd på hodet. Hun mener at mindreårige asylsøkere trenger barnevernets omsorg i utgangspunktet, ikke bare når de har gjort noe galt.

– For det først er det en menneskerettighetsforpliktelse, men viktigst er det for ungdommen. Enten de skal bli eller dra, trenger de voksne som bryr seg om dem og som kan sitt fagfelt.

Det er ikke bare SV som er negative til forslaget. Også Redd Barna, FNs barnekomité, FNs menneskerettighetskomité, FNs rasediskrimineringskomité og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter protesterer.

– Det er skuffende. Vår anbefaling til Stortinget er å forkaste hele forslaget og heller regulere omsorgstilbud i barnevernloven sånn at man sikrer at de rettslige rammene for omsorgen er like som for andre barn, sier Camilla Scharffscher Engeset fra Redd Barna.

