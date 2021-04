annonse

– Det er et paradoks at du blir belønnet med fritak fra karantenehotell for å delta på et arrangement i Pakistan som ville vært strengt ulovlig i Norge.

Tall fra Finn.no viser at langt flere bestilte flybilletter utenlands i år enn i fjor – og at mange bestilte tur til land med høyt smittetrykk, skriver NRK.

Finn.nos oversikt viser at toppdestinasjonene for påskebestilllinger var Etiopia, Irak, Kosovo, Pakistan, Tyrkia og Thailand. Typiske norske feriedestinasjoner som Gran Canaria glimrer med sitt fravær.

Berøringsangst

Dette får Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim til å reagere.

– Jeg har i lang tid pekt på reisevirksomhet til land med høy smitte og lite smittevern som mulig årsak til skyhøy smitte blant enkelte innvandrergrupper. Dette har faktisk alle jeg har snakket med i det pakistanske miljøet også vært åpne for, skriver han og viser til at ett år ut i pandemien finnes det fortsatt ingen god oversikt over hvem som reiser hvor.

Man rapporterer selv om reisen var nødvendig og karantenereglene er basert på en følelse om rettferdighet, og ikke etter smitterisiko, hevder stortingsrepresentanten.

– Det er fortsatt fullt lovlig å reise i en en begravelse i Pakistan, med flere hundre deltagere og null smittevern, samtidig som en begravelse med mer enn 50 deltagere er ulovlig i Norge. Det er et paradoks at du blir belønnet med fritak fra karantenehotell for å delta på et arrangement i Pakistan som ville vært strengt ulovlig i Norge.

Han mener reisemålene indikerer at innvandrere i mindre grad bryr seg om å følge anbefalinger.

Denne reisevirksomheten kan være mye av årsaken til stadige nedstigninger i Norge og at innvamdrere i langt større grad blir smittet og alvorlig syke. Alle taper på berøringsangst.

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474