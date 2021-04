annonse

Supportere av de engelske lagene som tenkte å være med i den nye superligaen, hylles av fotballprofiler for sin motstand.

Tidligere Manchester United-spiller og nå ekspert i Sky Sports, Gary Neville, gikk lengst, skriver NTB.

– Folket har talt. Vi var på randen av anarki hvis dette hadde fortsatt, sa han.

Det engelske fotballforbundet (FA) la ut en uttalelse på Twitter , der det blant annet sto:

– Engelsk fotball har en stolt historie basert på muligheten for alle klubben, og sporten har vært enstemmig i avvisningen av en lukket liga. Det var et forslag som kunne delt sporten. I stedet har det samlet alle, skriver FA, og takker blant annet fansen for deres stemme og innflytelse.

Både Uefa-president Aleksander Ceferin og Storbritannias statsminister Boris Johnson var lettet på vegne av fotballen.

– Jeg sa i går at det er beundringsverdig å innrømme en feil, og disse klubbene gjorde en stor feil. Men de er tilbake nå, og jeg vet at de har mye å tilby ikke bare i våre turneringer, men til hele det europeiske spillet, sier Uefa-presidenten.

– Jeg ønsker gårsdagens kunngjøring velkommen. Dette er det riktige resultatet for fotballsupportere, klubber og lokalsamfunn over hele landet. Vi må fortsette å beskytte vårt verdsatte spill, skrev Johnson.

Også profilerte spiller i noen av klubbene det gjaldt har gått ut og lovprist fansen for sin motstand mot superligaen.

Fotballspiller Cesc Fàbregas var kort og konsis på Twitter.

– Bra jobbet, fotballsupportere. Denne vakre sporten er ingenting uten dere.

Barcelona-forsvarer Gerard Pique på Twitter :

– Fotball tilhører fansen. I dag mer enn noensinne.

Manchester City-forsvarer Benjamin Mendy var fornøyd med utviklingen sent tirsdag kveld.

– For en nydelig dag for fotballen. La oss fortsette å spille, la oss fortsette å kjempe, la oss fortsette å drømme. Det er grunnen til at vi gjør dette.

