Tidligere president Barack Obama sier mer må skje før det er blitt rettferdighet i Floyd-saken.

– Virkelig rettferdighet krever mye mer. Michelle og jeg sender våre bønner til Floyd-familien, og vi står sammen med alle dem som vil sikre alle amerikanere den rettferdigheten George og så mange andre er blitt nektet, skriver Obama på Twitter.

Obama skriver det nå er på tide å erkjenne at svarte i USA blir behandlet annerledes av politiet.

– Virkelig rettferdighet krever at vi erkjenner at svarte amerikanere blir behandlet annerledes. Det krever at vi erkjenner at millioner av våre venner, familiemedlemmer og medborgere lever i frykt for at deres neste møte med politiet kan bli deres siste, skriver Obama.

– Og det krever at vi gjør en ofte vanskelig og utakknemlig innsats for å gjøre USA slik vi kjenner det, mer til det USA vi tror på, skriver den tidligere presidenten.

