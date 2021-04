annonse

Fikk ved en feil tilsendt en e-post fra en saksbehandler i kommunens parkeringsselskap hvor han ble kalt for bortskjemt drittunge.

Christoffer Røstad fikk en heller ubehagelig e-post som ikke la skjul på hva saksbehandleren mente om 19-åringen, skriver Aftenposten.

Parkeringssjef i Kristiansand kommune, Wibekke Syvertsen, er svært lei for hendelsen og har ringt Røstad for å beklage. 19-åringen vil imidlertid anmelde saksbehandleren i parkeringsselskapet for trakassering og ærekrenkelse.

Episoden skjedde etter at Røstad hadde feilparkert sin Tesla i Rådhusgata i Kristiansand utenfor Hotel Ernst.

– Jeg sendte inn en klage på parkeringsbot på 900 kroner, og da jeg ikke hadde fått noen tilbakemelding valgte jeg å søke opp telefonnummeret og Facebook-profilen til saksbehandler i kommunen. Det siste gjorde jeg fordi jeg ikke var sikker på at det var rett telefonnummer, forteller den unge kristiansanderen.

Røstad la ved et bilde av den feilparkerte bilen, og spurte saksbehandleren med navn om hun virkelig følte det var fortjent å gi ham en bot for å ha stått feilparkert i 18 minutter.

Svaret han fikk var denne SMSen:

«God morgen (smilefjes).

Ja, som man kan se har han lært veldig mye denne bortskjemte drittungen som mener han er verdens navle (smilefjes, spyfjes). Tror ikke han er så veldig uskyldig! Får jeg lov å svare? (Grinefjes, grinefjes).»

To minutter senere mottok Røstad en ny SMS.

«Beklager dette skulle selvfølgelig ikke sendes til deg.»

– For det første tror jeg ikke at jeg hadde fått noen parkeringsbot i det hele tatt, om jeg for eksempel hadde parkert med en Passat. Teslaen gjorde nok utslaget. Siden jeg også sendte en venneforespørsel til saksbehandleren i kommunen, så hun nok også profilbildet mitt der jeg står foran en Porsche. Jeg regner med de har snakket om meg på kontoret siden jeg kjørte de bilene jeg gjorde. For jeg regner ikke med at de internt i kommunen omtaler alle som klager på en parkeringsbot som bortskjemte drittunger, sier Christoffer Røstad.

Det hører med til saken at Røstad ikke fikk medhold i sin klage.

