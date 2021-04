annonse

Minimum tre personer er drept og ni er såret etter at en bombe gikk av i et femstjernershotell i byen Quetta i Pakistan. Det melder pakistansk politi.

Politiet opplyser at det blir jobbet på stedet med å frakte sårede til sykehus. Bilder av brennende biler ved hotellet vises på pakistanske TV-kanaler, ifølge nyhetsbyrået AP.

Arbab Akram, en av legene ved et av de største sykehusene i Quetta, sier til AP at de har erklært nødsituasjon for å håndtere alle de sårede. Tilstanden for flere av de sårede skal være kritisk.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet.

