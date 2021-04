annonse

Kanskje du heller bør bruke pengene dine på et sesongkort hos en norsk fotballklubb enn en tur til Old Trafford?

Det rakner allerede rundt omstridte Super League, som har skapt sterke reaksjoner. Etter at de engelske lagene trakk seg ut av omdiskuterte Super League, vil den nye turneringen nå revurdere prosjektet.

Prosjektet Super League har blitt tolket av mange som et symptom på det som over flere tiår har vært en sterk tendens i toppfotballen, at kommersialisering er viktigere enn det sportslige.

Må bli vekker

Rødts Mimir Kristjansson har helt rett når han på Facebook skriver at den såkalte «superligaen» som flere av Europas største klubber nå prøver å starte må bli en vekker. Sporten har blitt kuppet av sterke kapitalkrefter og det er på tide å ta ballen tilbake til folket.

Kristjansson viser til at i de største ligaene fortrenges vanlige folk fra tribunene til fordel for styrtrike fotballturister. Ukelønna til spillerne på banen er et lite u-hjelpsbudsjett.

Han har også interessante innspill når han mener at superklubbenes makt må begrenses, og TV-inntektene fordeles jevnere og at det «må inn Financial Fair Play-regler som monner, og legges mye strengere begrensninger på overganger».

– Det er ikke emirater fra Abu Dhabi, oligarker fra Russland eller styrtrike Moneyball-amerikanere som har bygget opp fotball til å bli verdens største sport. Det er det vanlige folk som har gjort. Nå er det på tide at vi tar sporten tilbake, skriver Rødt-politikeren.

Historiske årsaker

Argumentene hans er verdt å lytte til, selv om det for noen vil smake for mye av overstyring av en fri markedsøkonomi. Men når svært mange nordmenn følger engelsk fotball tett og gjerne har et britisk favorittlag, har det historiske årsaker. Den henger tett sammen med Norsk Tippings mangeårige monopol og tippekampen som gikk på NRK Fjernsynet fra 29. november 1969 til 8. april 1995. Programmet besto av direktesendte fotballkamper fra England og ble sendt mellom klokken 16.00 og 18.00.

Dette har bidratt til den sterke interessen for engelsk toppfotball i Norge. Og selv om kjærligheten til fotballklubbnene i England nok oppleves som like ektefølt og meningsfullt som det å være supporter for en norsk fotballklubb, er det ikke tvil om at utlendingers interesse for britisk toppfotball har bidratt til en utvikling der klubbene frakobles sin lokale identitet og tilhørighet.

Favorittklubben i mange nordmenns hjerter, Manchester United, er et godt eksempel på dette. På 2000-tallet gikk det så langt at supportere brøt ut og dannet sin egen klubb, FC United of Manchester, som en protest mot at vanlige supportere med arbeiderklasseinntekt ikke lenger hadde råd til å gå på fotballkampen. Det hjalp ikke at den nå avdøde forretningsmannen Malcolm Glazer fikk kontroll over aksjemajoriteten i klubben, til tross for sterke protester.

Så når corona-krisen er over og det blir mulig å reise igjen, bør du kanskje spørre deg selv: Skal du bruke pengene dine på en tur til Old Trafford eller er det kanskje bedre og mer bærekraftig for fotballens framtid å kjøpe et sesongkort for å følge ditt lokale fotballag?

