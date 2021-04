annonse

EU beskylder Norge for systematisk og tilsiktet diskriminering i Svalbardsonen og står klar til å slå tilbake med alle nødvendige midler.

I en diplomatisk note datert 26. februar går EU hardt ut mot Norges opptreden i fiskevernsonen ved Svalbard.

EU stempler Norges tilnærming som «systematisk og tilsiktet diskriminerende mot fartøyer som fører flagget til EUs medlemsland» og varsler at EU «står klar til å treffe alle nødvendige mottiltak» mot Norge for å sikre EUs interesser.

EUs ministerråd har gitt NTB innsyn i dokumentet, som fram til nå har vært unntatt offentlighet.

Brexitkrangel

Konflikten handler om EUs tilgang til torskekvoter i Svalbardsonen etter brexit.

Da britene gikk ut av EU, valgte Norge å nedjustere den gamle EU-kvoten ved å trekke ifra Storbritannias historiske fiske. EUs gjenværende medlemsland fikk dermed en ny torskekvote i Svalbardsonen på 17.885 tonn, mens Storbritannia fikk en kvote på 5.500 tonn.

Det ble blant avvist av EU, som i januar svarte ved å tildele seg selv en langt større kvote på 28.431 tonn.

Norge har for sin del truet med å arrestere fiskefartøyer som overstiger den kvoten Norge har fastsatt.

– Vi har gjort det klart overfor EU at ethvert fiske utover Norges kvotetildelinger vil være et ulovlig fiske, og det vil bli håndhevet av kystvakten på alminnelig måte, uttaler statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet i en epost til NTB.

Ifølge ham vil EUs diplomatiske note fra 26. februar bli besvart «i nær framtid».

«Fullstendig vilkårlig»

I noten hevder EU at Norge i praksis har gitt seg selv og Russland «ubegrenset tilgang» til fiske i Svalbardsonen, mens tilgangen er begrenset for operatører fra EU.

Dette mener EU er i strid med artikkel 2 i Svalbardtraktaten, som sikrer partene lik rett til fiske i farvannene utenfor Svalbard. Hele 22 av de 46 landene som har undertegnet Svalbardtraktaten, er medlemsland i EU.

Videre viser EU til at det ikke fins noen enighet om hvordan torskekvotene i Svalbardsonen skal fordeles. De norske kvotene er derfor fastsatt på et «fullstendig vilkårlig grunnlag», fastholdes det i noten, der EU også viser til lignende konflikter om rekefiske og fangst av snøkrabbe.

EU gir samtidig uttrykk for alvorlig bekymring for signalene om at EU-fartøyer kan bli tatt i arrest.

«Slike handlinger vil være ulovlige og vil betraktes som et brudd på folkeretten», advarer EU i noten.

Tolker traktaten annerledes

Men Norge tolker Svalbardtraktaten annerledes. Det norske synet er at likebehandlingsprinsippet kun gjelder i territorialfarvannene 12 nautiske mil ut fra land.

I fiskevernsonen utenfor dette gjelder ikke regelen om lik rett til fiske, slik Norge ser det.

Men det at Norge og EU ser ulikt på Svalbardtraktatens geografiske rekkevidde, kan uansett ikke legitimere at EU «tar loven i egne hender» ved å utstede egne torskekvoter, mener Halvorsen. Han fastslår at Norge har enekompetanse til å regulere fangsten også i områder der Svalbardtraktatens likebehandlingsregler gjelder.

– Det er uheldig at EU setter havretten til side, slik de har gjort i denne saken, uttaler Halvorsen.

– Ingen som er opptatt av bærekraftig forvaltning i nord, er tjent med det.

