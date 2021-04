annonse

– For at jenter og gutter skal kunne ha de samme drømmene og føle at de kan oppnå det samme, er dette viktig.

Byrådet i Bergen vil neste uke vedta at ingen nye gater, plasser eller kommunale anlegg skal oppkalles etter menn før kjønnsbalansen er betydelig endret, skriver Nettavisen.

90 prosent av gatene som er oppkalt etter menn, mens kun 10 prosent av gatene er oppkalt etter kvinner. Det er et problem, mener byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG).

– For at jenter og gutter skal kunne ha de samme drømmene og føle at de kan oppnå det samme, er dette viktig, sier Nødtvedt til Bergens Tidende – Tåpelig Overfor Nettavisen hevder stortingsrepresentant og bergenser Peter Frølich (H) at byrådets politikk er «tåpelig», og at det faller inn i en ny bevegelse av identitetspolitikk – hvor ulike befolkningsgrupper skal stilles opp mot hverandre.

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474 – Da kaller man opp gater og torg etter dem som er forbilder. Uavhengig av hvilken hudfarge eller kjønn de har. Dette evinnelige jaget etter å plassere folk i bås etter identitetspolitiske markører er en uting, sier Frølich til Nettavisen.