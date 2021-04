annonse

annonse

– Spørsmålet er: Hvem andre er villige til å ta kampen for denne gruppen som ikke kan kjempe sin egen kamp?

På Stortinget tirsdag tok KrFs stortingsrepresentant Jorunn Elisabet Gledisch Lossius et hardt oppgjør med Arbeiderpartiet, som på sitt landsmøte i helgen vedtok at man ønsker å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Hun kaller fostrene i mors mage «en gruppe i samfunnet vårt som ikke har en egen stemme; det ufødte liv.»

annonse

– Vi vet at fosteret allerede på et tidlig stadium er en avansert skapning, og nå kan vi redde barn helt ned i uke 23. At store deler av venstresida velger å utvide abortgrensa når teknologien lar oss redde barn stadig tidligere, er helt uforståelig, sa Lossius.

Hun understreket at KrF alltid vil stå opp for den svakeste gruppa i samfunnet, skriver Dagen.

– Spørsmålet er: Hvem andre er villige til å ta kampen for denne gruppen som ikke kan kjempe sin egen kamp?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474