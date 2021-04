annonse

annonse

Black Lives Matter-aktivister samlet seg på en restaurant i New York og ba de hvite gjestene «komme seg til helvete ut av New York».

Den marxistiske organisasjonen har igjen havnet i mediene i USA. Men i stedet for å sette bygninger i brann, som de har gjort tidligere, har de i sine siste demonstrasjoner oppsøkt diverse restaurantgjester og trakassert dem.

Sinnet fra Black Lives Matter skal ha oppstått etter at mediene har rapportert den siste tiden at flere svarte har blitt drept av politiet. Ett av drapene skal ha vært på den svarte 15-åringen Makiyah Bryant som ble skutt av politiet mandag.

annonse

VG la ikke ut bilde

VG har også skrevet om drapet og rapporterte følgende i en nyhetsoppdatering tirsdag:

«Det er uklart hva som er bakgrunnen for at politiet løsnet skudd. Politiet har sagt at de rykket ut til området etter å ha fått melding om et forsøk på knivstikking».

annonse

VG har imidlertid ikke lagt ved et bilde som blir spredt på sosiale medier i forbindelse med drapet. Bildet er fra politiets kroppskamera og viser at 15-åringen forsøker å knivstikke en annen kvinne. VG har ikke valgt å opplyse om dette i sin nyhetssak, selv om politiet har frigitt bilder og video til mediene.

– Kroppskamera-video utgitt av Columbus Police i Ohio viser #MakiyahBryant angripe en annen kvinne med en kniv før hun blir skutt av politiet. #BLM har protestert og kaller skytingen rasistisk fordi Makiyah er svart, skrev videojournalisten Andy Ngo, og la ved bildet på Twitter.

Body camera video released by Columbus Police in Ohio shows #MakiyahBryant attacking another female with a knife before she is shot by police. #BLM have been protesting, calling the shooting racist because Makiyah is black. pic.twitter.com/LY1HaJyI1F — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 21, 2021

– Den jævla hvite mannen

Ngo har også publisert en video der rasende svarte mennesker ber de hvite restaurantgjestene i New York om å komme seg til helvete ut av New York.

annonse

– Kom dere til helvete ut av New York! Vi vil ikke ha dere her! Vi vil ikke ha dere her! Vi vil ikke ha deres jævla penger! Vi vil ikke ha deres jævla Taqarias, som er eid av den jævla hvite mannen!, kan vi høre de svarte BLM-aktivistene rope.

New York: #BLM protesters tell white people dining outside to “get the f— out of New York” & that their white-owned taquerias aren’t welcome. The crowd chant along. pic.twitter.com/E8D7B2rkQ8 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 21, 2021

Black Lives Matter har også demonstrert i flere andre byer.

Journalisten Ngo har lagt ut andre videoer på Twitter som viser aktivistene fortelle at dommen mot politimannen Derek Chauvin, som ble dømt for drapet på George Floyd mandag, aldri hadde skjedd om ikke det var for deres opptøyer.

En bruker på Twitter la også ut en melding etter Floyd-domfellelsen og skrev at de aldri hadde kommet dit de er i dag om de «hadde oppført seg fredelig».

“BEING PEACEFUL DID NOT GET US HERE.” It looks like the far-left are coalescing around the belief that mass deadly political violence in 2020 produced the outcome they wanted. #BLM #DerekChauvinTrial pic.twitter.com/SlQEkE6LuS — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 20, 2021

Marxist-gruppen vil fortsette demonstrasjonene til tross for domfellelsen mandag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474