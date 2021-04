annonse

Proffsyklisten Carl Fredrik Hagen ble skadd på en treningstur i vinter. Nå er det klart at han må opereres, og dermed mister han Tokyo-OL.

– Jeg har vært mentalt innstilt på at det kan gå denne veien, men jeg er naturligvis skuffet over ikke å kunne være med i OL-diskusjonen, sier Hagen til Discovery.

Det var under en treningstur hjemme i Norge i mars at uhellet var ute. Han traff et hull i veien, kjørte inn i en bom og slo skulderen ut av ledd. Han pådro seg også en bruddskade.

– De siste MR-bildene viser at skaden ikke leges av seg selv, og en operasjon må til. Prognosen for å bli helt bra igjen er veldig fin, men det krever 6-8 uker rehabilitering, og da er det for knapp tid til å komme seg i form til OL, sier Hagen til Discovery.

29-åringen, som sykler for Israel Start-Up Nation, var regnet som en het OL-kandidat. Løypa i Tokyo passer ham bra, og han kunne blitt Norges beste kort i OL-fellesstarten.

Han håper å være tilbake igjen i godt slag etter OL.