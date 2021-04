annonse

Splittelsen i verden er stor etter George Floyds tragiske død. Redselen for å debattere med balanserte argumenter er enorm.

Det er bildet av den hvite mann, som i manges øyne liksom triumferer, på nakken til den sorte mann som mer enn noe har satt sinnene i kok. Det er som polititeknikken symboliserer den hvite koloniherren som ydmyker det fattige, sorte offeret.

Kne mot nakke er en teknikk som aldri bør brukes igjen. Selv ikke om den brukes mot skulderen, med lite press og på en frisk mann som ikke sier imot politiet. Det ser motbydelig ut. Ingen bilder sier med sikkerhet om Chauvin presset mot nakken eller skulderen til Floyd. Og bare Chauvin vet hvor stort presset var. Men at kommentatorer skriver at Chauvin presset mot halsen er utrolig lesning. At det slippes gjennom desken viser at Chauvin er fritt vilt. Ikke engang en topptrent idrettsutøver hadde overlevd et press mot halsen særlig lenge.

Hvem er skyldige?

George Floyd skulle aldri ha kjørt bil i ruset tilstand. Det var uansvarlig og umoralsk. Saken kunne fort ha handlet om en påkjørsel eller bilulykke. Og hva om Floyd hadde kjørt hjem? Filmene av Floyd som sitter i bilen og den psykotiske reaksjonen hans da politiet kontakter ham, tilsier at han burde ha fått fengsel og inndragelse av førerkort om saken hadde endt der.

Derek Chauvin skulle aldri ha holdt kneet mot Floyds nakke og skulder så lenge som han gjorde. Selv om det er en viss kutyme for det, er det unødvendig å bruke den teknikken særlig lenge, om i det hele tatt. Og når Floyd sier ifra at han ikke får puste, siden blir helt stille, er det nesten utrolig å se på at kneet fortsatt er på ham. Det er ubegripelig for en nordmann å se på. Men det var ikke en teknikk Chauvin fant på selv.

USA skulle hatt grundigere og bedre opplæring av politiet. Men det hadde kostet. Hvem vil bli politi i USA nå? De personlige konsekvensene av yrkesutøvelse kan bli enorme. Verdens øyne er festet på politiets metoder. Et svekket politi har mindre handlekraft, og må i større grad vende det blinde øyet til BLM-mobben. BLM står sterkere etter Floyd. Er hjulpet av at Biden ligner en nikkedukke for venstrekreftene i partiet. Folket er svakere beskyttet mot vold generelt på grunn av en tragisk hendelse som er brukt for det den er verdt. Med både sann og usann statistikk.

Det ble jublet utenfor rettslokalet da Derek Chauvin ble dømt til 75 års fengsel for mord på George Floyd. Men hverken folket eller statsapparatet har vunnet. Chauvin og Floyd har begge tapt. Ingen av dem er forbilder. Floyd hadde nesten ti år bak seg i fengsel. Han var en mann som engang satte en pistol mot magen til en gravid kvinne. Det må være flaut for BLM og den ytre venstresiden å ha en slik helt? Det virker som de bare evner å se sort/hvitt på saken og hendelsesforløpet.

Hadde juryen noe valg?

Hadde juryen noe annet valg enn å dømme Derek Chauvin strengest mulig? I sin avsondrethet må de ha ant hvilke opptøyer det hadde blitt om utfallet ble annerledes. Fra før var Chauvin forhåndsdømt med utbetalingen på 27 millioner dollar til den etterlatte familien. Selv om juryen ikke visste at Maxine Walters oppildnet til gatekamper (ikke ulikt det Trump ble beskyldt for før stormingen av kongressen) og at President Biden sa rett ut at Chauvin må bli dømt for mord, så må de ha ant hvilken farlig situasjon de satt i.

Juryen satt i en samtale vi aldri får høre. Med «feil» dom hadde de måttet leve resten av livet med livsfare som skygge. Det finnes ingen garantier for at navnene deres ikke kan komme ut. Hvis bare et jurymedlem var uenig, så hadde det holdt for frifinnelse. Men om de andre var skjønt enige, og du var den ene – hadde du stolt på at de andre holdt munn?

Familien kan ikke forholde seg objektivt til saken. Det er forståelig. Men hvordan skal en så stor sum egentlig forsvares når den blir sammenlignet med andre utbetalinger der noen har lidt døden helt eller delvis på grunn av politivold? Familien lever jo ikke under press, snarere er de hyllet og elsket. Selv Biden ringte og kondolerte. Summen virker absurd. At den ble utbetalt før rettssaken satte et umenneskelig press på juryen.

George Floyd og debatten

George Floyd ba aldri om å bli kanonisert. Han ba aldri om å dø. Selv om han utsatte seg for livsfare ved å kjøre i sterkt ruset tilstand. Og selv en kriminell kan ha vakre faderlige følelser. Han burde få hvile i fred som George Floyd. Men nå er han ofret dobbelt. Først ved døden. Så ved å bli opphøyet til noe han aldri var. Om noe så er det urettferdig mot George Floyd selv.

Det samfunnet trenger er at profesjonelle kommentatorer, jurister, historikere og journalister kommenterer Floyd-saken uten berøringsangst. Men sier du frem en delvis støtte til Chauvin eller de tre andre politimennene er du persona non grata. Du var det sannsynligvis fra før. Det er mobbens diktatur som styrer.

Løgner folk tror på

Løgnaktig statistikk om sorte og kriminalitet er utbasunert i pressen så mange ganger at folk som ikke har tid eller særlig interesse for nyheter tar det for god fisk. CNN er tatt med buskene nede. De innrømmet bak skjult kamera at de favoriserte BLM. At de tiet alt det negative og dødelige den marxistiske bevegelsen foretok seg. Men siden mer enn nitti prosent av befolkningen ikke leser medier der slik informasjon kommer frem, vil de heller ikke tro på det når den underlige onkelen som leser Resett sier det under søndagsmiddagen.

Ta vare på deg selv og dine! Fortell med innestemme det du vet til folk du har tro på. Oppmuntre unge til å tenke selv, til å lese flere kilder og forskjellige type medier. Ikke si hva du mener over alt om du ikke er rik, berømt eller vet at du har 100 prosent backing fra sjefen og gode venner. Du har alt å tape. Du er viktigere for noen få rundt deg enn for et samfunn som fort glemmer deg, gjerne ofrer deg. Ta vare på deg selv. Se etter de som vil ha debatt og balanse. Som ikke redd for å miste «barnetroen» fra skole og norsk presse.

Derek Chauvin må kanskje sone resten av livet i fengsel. Var han ene og alene ansvarlig for tragedien? Eller er han et offerlam for BLM- og venstrevridde krefter vi bare har sett starten på?

