annonse

annonse

Hovedorganisasjonen Virke frykter butikkdød hvis ikke tiltakene lettes på.

Virke frykter også at folk slutter å ha tiltro til myndighetenes tiltak hvis dagens ordning fortsetter fram til sommeren. Hovedorganisasjonen ber om at all handel åpnes igjen som planlagt fra og med 26. april, skriver NTB.

– At varene i de stengte butikkene i stedet må kjøpes på nett for så og hentes ut fra den lokale matbutikken, fremstår som meningsløst, sier direktør i Virke Handel Harald Jachwitz Andersen til VG.

annonse

– Etter snart 13 måneder med pandemi er vi ikke kjent med at det har forekommet smittespredning i norske butikker og varehus. Varehandelen er svært gode på smittevern. Vi frykter dessverre at for mange varehandelsbedrifter kan en videre nedstenging bli for tung å bære, med nedleggelser og konkurs som konsekvens.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474