National Basketball Association (NBA) går mot en ny sesong med rekordlave seertall – langt verre enn fjorårets katastrofale nummere.

Breibart melder at seertallene på NBA-kamper i USA fortsetter å stupe cirka halvveis inn i sesongen. Seertallene til kampene som har blitt sendt på ABC har falt 45 prosent siden 2011-12 sesongen, mens de tilsvarende tallene for TNT og ESPN er en nedgang på henholdsvis 40 og 20 prosent.

Den negative utviklingen er ikke noe nytt, ettersom populariteten til de siste NBA-sluttspillene har falt voldsomt over de to siste årene. Fjorårets sluttspillkamper så en nedgang på 51 prosent i seertall, som førte til de laveste seertallene noen sinne i et NBA-mesterskap. Det verste var likevel finalekampen, hvor seertallene sank med 70 prosent sammenlignet med forhenværende år.

Så langt er det gjennomsnittlige seertallet for NBA-ligakamper kun 2,83 millioner. Til sammenligning har de siste episodene av NBC-krimdramaet The Blacklist i gjennomsnitt rundt 3,3 millioner seere, mens ett av ABCs største show, det medisinske dramaet The Good Doctor, har i snitt litt over fire millioner per uke. Historisk sett pleier derimot viktige sportssendinger å danke ut de fleste vanlige TV-serier med tanke på seertall.

Politikk

Kollapsen i NBAs seertall sees i sammenheng med andre nylige meningsmålinger, som har konkludert med at basketballfans føler at ligaen og spillerne har blitt altfor involvert i politikk.

I en meningsmåling fra Harris datert september 2020, opplyste 39 prosent av respondentene som identifiserte seg som «sportsfans» at de følte at NBA hadde blitt for politisk. 19 prosent sa at de bevisst hadde slått av basketball på TV-en, på grunn av NBAs nære bånd til Kina.

Under «coronavirus-sesongen» i 2020, ble det holdt politiske markeringer for å støtte Black Lives Matter (BLM)-agendaen i en rekke NBA-kamper. Reaksjonene på disse markeringene skal ha skremt ligasjef Adam Silver, som tidligere har sagt at NBA ville kutte ut de mest åpenlyse støttemarkeringene til BLM denne sesongen.

– Min mening er at vi vil komme tilbake til en viss form for normalitet, at slike beskjeder i stor grad blir levert utenfor banen. Jeg forstår de menneskene som sier: «Jeg er på din side, men jeg vil se en basketballkamp,» sa Silver i oktober i fjor.

Seertallene for 2021-sesongen så langt, kan indikere at Silvers grep kan ha kommet for sent.

