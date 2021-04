annonse

Nye våpensystemer vil føre til at USAs hangarskip – spesielt den nye Ford-klassen – forblir relevante fremover, til tross for et stadig økende trusselbilde forårsaket av moderne antiskip-missiler.

Amerikanske hangarskip – mobile, men store og lite smidige flytende mål – sies å være ekstremt sårbare for moderne missilangrep. Trusselen handler hovedsakelig om kinesiske DF-26 og DF-21D antiskip-missiler – også kjent som «hangarskip-dødere» – som angivelig kan treffe krigsskip fra en avstand på henholdsvis 3200 og 1600 kilometer.

Våpnene testes jevnlig og siteres i kinesiske aviser som svært effektive. De sies å være i stand til å nekte amerikanske hangarskip tilgang til vitale områder som de kan trenge å operere fra i tilfelle en militærkonfrontasjon i Øst-Asia.

Faktisk har noen kommentatorer gått så langt som å argumentere med at utviklingen av nye langdistanse-antiskipmissiler kan ha gjort hangarskip utdaterte i moderne krigføring, men alle er ikke enige i denne analysen – inkludert flere fremtredende ledere i US Navy, våpenprodusenter, futurister og innflytelsesrike kongressmedlemmer.

Ved å tilpasse dagens hangarskip til det nye maritime trusselbildet som nå vokser frem, mener de at ryggraden av USAs maktsprojiseringskapasiteter i fjerne strøk ikke vil forsvinne med det første.

Viktig plattform

I et intervju med The National Interest, argumenterer den republikanske kongressmannen Rob Whitman fra Virginia, et høytstående medlem av Husets militærkomités underkomité om sjømakt og maktprojiseringsstyrker (House Armed Services Committee Subcommittee on Seapower and Projection Forces), med at hangarskip vil forbli en essensiell del av den amerikanske marinen gjennom hele det 21. århundret.

– Hangarskipet er fremdeles USAs viktigste plattform for å projisere makt, og konseptet er fortsatt ekstremt viktig. Hvis ikke, ville ikke kineserne ha bygd hangarskip. Så de ønsker å ta igjen, fordi de forstår at man må projisere makt vekk fra sine kystområder, sier han.

Tilpasninger

Whitman viser til flere teknologiske nyvinninger som han mener vil bidra til at den grunnleggende forutsetningen for hangerskipoperasjoner vil forbli en viktig del av amerikansk sjømakt fremover.

Større bruk av amfibiske angrepskip, lengre offensiv rekkevidde med ankomsten av stealthjagerflyet F-35B, og mye bredere bruk av ubemannede systemer, som hangarskipbaserte «drivstoffpåfyllingsdroner», vil gjøre det enklere å for hangarskip å holde seg på tryggere avstand i tilfelle konflikt.

Nye laserforsvarssystemer, elektroniske krigføringskapasiteter som kan jamme siktesystemene til innkommende missiler og nye generasjoner av langdistanse presisjonsavskjæringsmissiler, vil gi hangarskip mer verktøy for å effektivt forsvare seg mot innkommende missilangrep.

– Jeg tror at hangarskip vil fortsette å være et levedyktig alternativ, hovedsakelig på grunn av vårt mål om å holde enhver form for konflikt vekk fra det kontinentale USA, sier Whitman.

