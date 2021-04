annonse

Men Regjeringen og UDI sier sikkerhetssituasjonen i Syria er ikke trygg nok.

I fjor benyttet 137 syrere seg av repatrieringsordningen, året før var antallet 100. Det er en ordning der flyktninger mottar rundt 200 000 norske kroner for å reise hjem. Det er flest syrere som velger å forlate Danmark.

– Flere syrere reiser hjem med en pose penger fra den danske stat. Det er godt nytt. Det viser at vår håndfaste hjemreisepolitikk virker, sier Utlendings- og integreringsminister Mattias Tesfaye til Ekstrabladet, og legger til at et opphold i Danmark ikke er permanent.

Men norske myndigheter har en annen oppfatning av forholdene i Syria: «Slik situasjonen er i Syria nå, vurderer vi ikke at det er grunnlag for å trekke tillatelser tilbake», skriver fagsjef i Utlendingsdirektøratets (UDI) asylavdeling Dag Bærvahr i en e-post til Klassekampen.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hilde Barstad (H) sier at regjeringen registrerer den danske posisjonen- Men at: «utlendingsmyndighetene i Norge vurderer sikkerhetssituasjonen i land det kan være aktuelt å returnere til fortløpende. Per i dag returnerer vi ikke til Syria».

Danmark har ingen returavtale med Syria, så flyktningene må reise frivillig. Det gjøre ved å tilby en økonomisk kompensasjon. Frp har et utkast til noe liknende til deres partiprogram. Jon Helgheim sier at penger vil nok få mange til å reise hjem, helt, uavhengig av hvorvidt UDI mener landet er trygt.

– Flyktningers egne vurderinger vil få mer betydning. Vi vet at flyktninger i Norge og verden over har god oversikt over sitt hjemland, sier han, og legger til:

– Syrere som ønsker å returnere, vil vi stimulere til det ved å gi gode, solide kompensasjonsordninger, i form av kontanter man kan få med seg og starte et nytt liv i sitt hjemland. Det er også et spor Danmark har ført.

Helgheim mener at Danmark har gode ordninger som gir flyktninger økonomiske muskler til å starte et nytt liv i hjemlandet. Det er en vinn-vinn-situasjon.

