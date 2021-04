annonse

annonse

Svarte skylder på politiet etter at 16 år gamle Ma’Khia Bryant ble skutt og drept av politiet.

Politiet i USA har frigitt en video etter at flere medier og svarte aktivister har hisset opp til hat på sosiale medier i forbindelse med drapet på en svart tenåringsjente sist mandag.

16 år gamle Ma’Khia Bryant ble skutt og drept av politiet da hun forsøkte å knivstikke en annen jente. Før politiet la ut video av hendelsen valgte demokraten Cori Bush å skrive dette til sine følgere på twitter:

annonse

– Ma’Khia Bryant var en 16 år gammel baby. Hun ble skutt og drept av politiet i går. Dette er grunnen til at ingen enkelt dom kan gi rettferdighet. Overbevisning redder ikke liv. Dommer slutter ikke med voldelig politiarbeid. Slutt å drepe oss og babyene våre. Stopp.

Ma’Khia Bryant was a 16-year-old baby. She was shot and killed by police yesterday. This is why no single verdict can deliver justice. Convictions don’t save lives. Convictions don’t end violent policing. Stop killing us and our babies. Stop. — Cori Bush (@CoriBush) April 21, 2021

Flere andre topp-demokrater hengte seg på fordømmelsen av politiet og mange Black Lives Matter-demonstranter protesterte i gatene etter drapet.

annonse

Amanda Gorman, som talte i Joe Bidens president-innvielse, skrev på Twitter at Bryant var «et barn, et barn, et barn».

& my heart rips again. Ma'Khia Bryant was a child. A child. A child. — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) April 21, 2021

Politiet har nå frigitt en video av det som skjedde.

Opptakene viser en slåsskamp hvor flere ungdommer er involvert. 16-åringen som blir skutt, slåss med en jente i det hun tar frem en kniv og prøve å knivstikke henne. Politibetjenten ser hva som skjer og skyter Bryant.

Den nå avdøde 16-åringen skal ha gått til knivangrep mot flere andre jenter på åstedet.

BREAKING: here’s the police body camera video just released by Columbus OH police showing an officer shoot and killed a 16 year old girl this afternoon. The police chief released no further details Other than to say the officer took action to protect another girl in the community pic.twitter.com/WXEzKIJRQ7 — David Begnaud (@DavidBegnaud) April 21, 2021

annonse

– Familien løy

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter politiet-videoen.

Mange mener topp-politikere og mediene har hisset opp stemningen i det som var et nødvendig inngrep av politiet.

– Etter å ha sett Ma’Khia Bryant-kameraopptakene på kroppen, er et par ting klare. Familien hennes løy fullstendig om hva som skjedde. Jeg er ikke enig i beslutningen om å skyte, men denne offiseren kommer aldri til å bli siktet; hun hadde en kniv og prøvde å stikke flere mennesker, skrev en person på Twitter.

After watching the Ma’Khia Bryant body cam footage, a couple things are clear: 1. Her family *completely* lied about what happened 2. I don’t agree with the decision to shoot, but this officer is never going to be charged; she had a knife and was trying to stab multiple people pic.twitter.com/RpvVANLgPn — Angry Staffer (@Angry_Staffer) April 21, 2021

Video-journalisten Andy Ngo ble intervjuet av Sky News Australia.

Ngo mener BLM-aktivister har spredt løgner i forbindelse med drapet.

#BLM race hustlers spread lies that a peaceful unarmed black girl was shot dead by a racist white cop. I spoke w/@RitaPanahi on @SkyNewsAust about the tried-but-failed attempt to create another #BLM martyr following Chauvin's conviction. #MakiahBryant https://t.co/KYLWgXRKWH pic.twitter.com/AYI9k4SYHV — Andy Ngô (@MrAndyNgo) April 21, 2021

Hendelsen skjedde i byen Columbus i delstaten Ohio, omtrent 30 minutter før dommen for politidrapet på George Floyd falt. Der ble den tidligere politimannen Derek Chauvin funnet skyldig i alle tiltalepunkter, etter at han i mai i fjor hadde presset kneet sitt mot nakken hans i over ni minutter.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474