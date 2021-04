annonse

annonse

Mener det er feil å forhaste seg.

I Sørkedalen vest i hovedstaden ønsker mange seg sykkelvei. Strekningen er mye brukt av syklister og i helger og rushtiden kan det raskt bli kø og konflikt på strekningen, som også er mye brukt som utfartssted til Krogsskogen og Nordmarka.

I Oslo har MDG stått i spissen for utbyggingen av rød asfalt og sykkelveier. Men da saken ble behandlet i Samferdsels- og miljøutvalget i Oslo bystyre i forrige uke, stemte byrådspartiene Miljøpartiet de Grønne (MDG), Arbeiderpartiet og SV mot et forslag om å starte en regulering av veien for å tilrettelegge for syklister, skriver Nettavisen.

annonse

Byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), sier til Nettavisen at hun ikke ønsker å forhaste seg, men vil vente for å finne den best mulige løsningen.

– Vi ønsker en mer trafikksikker løsning og her er også jeg utålmodig. Dessverre har det vært krevende å finne den beste løsningen, blant annet fordi hele strekningen ligger i Marka. Det har blitt laget en faglig konseptvalgutredning som blant annet har sett på det Høyre foreslår, men det er betydelig usikkerhet knyttet til kostnader, risiko og effekt ved en veiutvidelse, sier Berg til Nettavisen.

– Feil sted i byen

annonse

Høyre-politiker Nicolai Øyen Langfeldt i Oslo reagerer kraftig på at byrådet med MDG i spissen stemte nei til sykkelvei langs Sørkedalsveien, som er mye trafikkert og en populær vei for syklister.

– Sørkedalen ligger åpenbart feil sted i byen, fordi byrådet har jo et ønske om å bygge sykkelvei. Men pipen fikk en litt annen lyd når det ble snakk om en litt bredere veiskulder på vestkanten, sier nestleder i Samferdsels- og miljøutvalget, Nicolai Øyen Langfeldt (H), til Nettavisen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474