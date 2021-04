annonse

Nav bør dra ut på skolene og rekruttere jordbærplukkere til i sommer, mener Ap.

Nei sier landbruksminister Olaug Bollestad og regjeringen.

– Jeg er helt sjokkert! Landbruksministeren snakker om langsiktige tiltak. Det er helt irrelevant for denne sommeren. Da har jordbærene råtnet for lenge siden, sier landbrukspolitisk talsperson Nils Kristen Sandtrøen i Arbeiderpartiet, skriver NTB.

Problemet han snakker om, er de koronastengte grensene som gjør at norske bønder mangler arbeidskraft.

– Nå er det ungdommenes tur. Nav bør dra ut på de videregående skolene og drive aktiv rekruttering. Men dette stemmer regjeringen ned, sier Sandtrøen.

– Det finnes masse frisk ungdom i Norge som kan bidra med jordbærplukking. Det nytter ikke å snakke om at en nå planlegger kampanjer på nett, over ett år etter nedstengningen. Hvis vi hadde styrt landet på denne måten under gjenreisningen etter krigen, hadde Finnmark fortsatt ligget helt brakk, sa Sandtrøen under en opphetet utveksling i spørretimen på Stortinget onsdag.

Landbruksminister Olaug Bollestad svarte i Stortinget med å påpeke at mange av jobbene i landbruket krever spesiell kompetanse, men hun sier at hun er utrolig opptatt av at ungdom skal få sommerjobb.

