Fire partier under sperregrensen.

På en ny «supermåling» fra NRK med 11.000 respondenter har Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosiaistisk Venstreparti solid flertall med 90 man dater.

Målingen viser at det er langt for dagens borgerlige regjering å få flertall. Det vil etter alle solemerker kreve at både KrF og Venstre klatrer over sperregrensen. Men i målingen er begge under. Det er også Rødt og MDG på rødgrønn side.

En trøst for Erna Solberg kan vær at målingen viser at Høyre holder stillingen som landets største parti, med 24,7 prosent av velgerne i ryggen. Men Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet er kun et hestehode bak, med 23,3 oppslutning.

